Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan VARŞOVA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’nın başkenti Varşova’ya günübirlik resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan “Polonya’nın BM geçici üyeliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Polonya’ya bu konuda tam destek verdiğini belirten Erdoğan özetle şunları söyledi: Bu konuda kararlılığımız, desteğimiz tamdır. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Şu anda aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman 6 milyar dolar gibi bir seviyedeyiz. Ama bu rakam iki güçlü ülke için çok düşük bir rakam. Bunu önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 milyar dolara çıkarmalıyız. Bu ticaret hacmi kazan-kazan esasına dayalı olarak devam edecektir. Şu anda böyle devam ediyor. Bunlara aramızda görüşme fırsatı bulduk.

İŞİ BAĞLAYALIM ARTIK

Enerji konusunu ele alma imkânımız oldu. Avrupa Birliği’nde Polonya bulunuyor, biz de AB’ye sokulmuyoruz. Polonya bizi destekliyor fakat sene 1963 sene 2017, Türkiye AB’ye hâlâ alınmadı, alınmıyor. Hâlbuki bizim müracaatımızdan sonraki süreçte alınan ülkelerin birçoğunun bizimle mukayese edilir yanı yok. Şöyle fasılları masaya yatırdığımız zaman, başbakanken liderler zirvesine katılırdım 15 fasıl vardı, daha sonra bu fasılları 35’e çıkardılar. Çıkarmanın sebebi de Türkiye’nin buraya girmesi mümkün olmasın. Ben de diyorum ki, almayacaksanız açıklayın şu işi, bilelim. Ne biz sizi meşgul edelim ne de siz bizi meşgul edin. İşi bağlayalım. Bununda kararını vermiyorlar. Biz minderden kaçan biz olmayacağız diyoruz. Onların kararını bekliyoruz.

MUHTARINI DA GÖTÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Polonya ziyaretine hem Türk hem Polonya vatandaşı olan Frederik Novvicki de eşlik etti.