Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM’de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök, Genel Sekreter Kâmil Okyay Sındır da hazır bulundu. AK Parti tarafında ise Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yer aldı. Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşıladı. İki ismin basın mensuplarına poz vermesinin ardından görüşmeye geçildi. Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dış politika ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığını belirten Yıldırım “Teşekkür ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile memleketin meselelerini, hem iç hem dış politika ile ilgili gündemdeki konular hakkında değerlendirme yaptık” dedi. Kılıçdaroğlu “Sayın Başbakan ile Türkiye’nin pek çok sorununu görüşme imkânımız oldu, Sayın Başbakan belli konularda bize bilgi verdi, kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Görüşmede, Irak ordusunun Kerkük operasyonunun ardından bölgedeki durum, Ankara’nın Kuzey Irak yaptırımları ve OHAL’in ele alındığı tahmin ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun, açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumunu da gündeme getirdiği ifade ediliyor.