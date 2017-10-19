Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN VARŞOVA İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’yi kastederek, “İran’a karşı yaptırımları uygulayanların, kendilerine de bakmaları lazım; ‘Bu iş benden başkasına haramdır’ şeklinde bir anlayış olamaz” dedi. Polonya ziyareti dönüşü gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin FETÖ konusundaki tavrını eleştirerek “Obama döneminde iyi niyet tercih edilirken, Trump ile çok çok farklı süreç başlayabiliyor. Obama döneminde başka oyalandık, Trump döneminde başka oyalandık; kadrolarda değişiklik yok, aynı hava esiyor” dedi.



ABD ile vize krizinde son durum nedir?

Ben meseleyi, uzun süre gündemde kalması muhtemel bir sorun olarak görmüyorum. Gelen heyet burada bu işi bitirmek için geldi. Temennim görüşmelerden en kısa sürede netice elde edilmesi, vize meselesinin geride bırakılması, ilişkilerin normal seyrine girmesidir.



İstisna dendi? Hastalar için... Bunu ABD tarafının bir yumuşama sinyali olarak görmek mümkün mü?

Belirli durumlarda istisnalar olabileceğine dair haberler çıktı. Ama dediğim gibi, bu konudaki görüşmeler devam ediyor.



Barzani yüzünden, düne kadar sorunlu gördüğümüz (Şii) Haşdi Şabi örgütüne destek verdik gibi algı var. Türkiye bu ikisinden birine mahkûm olmak zorunda mı?

Türkiye, dediğiniz tarzda birilerine mahkûm değildir. Biz kendi politikamızı kendimiz belirleriz. Bildiğiniz gibi bu süreç yeni başlamadı. Biz Barzani’ye de yeğenine de bu konuları defaatle anlattık. ‘Bu gidiş iyi değil, yanlış yapıyorsunuz, gelin bu işleri yoluna koyalım’ dedik. Özel temsilcilerimizi gönderdik, sanki biz onlara borçluyuz gibi bizim özel temsilcilerimize farklı yaklaşım ortaya koydular. Kerkük’te, biliyorsunuz, orada farklı farklı paçavralar dalgalandırdılar. Maalesef bunlara da Barzani göz yumdu. Sonuçta ne oldu? Kerkük’ü sanki kendilerininmiş gibi pazarlık konusu yaparak havalara giren valileri kaçtı gitti. Bayrakların çekildiği gün orada eğlenceleri hangi noktadaydı, şimdi hangi noktaya geldik. Orada Haşdi Şabi denilen grubun içinde Şii Türkmenler de var, orada böyle bir gariplik söz konusu. Şu anda vekil olarak atanan vali ile ilgili bir süreç var. Bu geçiş sürecinden sonra Bağdat yeni bir ismi atayacak. Biz de gelişmelerin takip ediyoruz. Haşdi Şabi’nin Sincar ve Mahmur’u ele geçirdiği yönünde haberler de var. Bunlar kesinse muhataplarımızla ayrı bir çalışmayı yapmak durumunda kalabiliriz.



Bazı belediyelerdeki görev değişikliği süreciyle alakalı farklı farklı iddialar ortaya atılıyor. Mesela Melih Gökçek’in kimileri odasını topladığından söz ederken, kimileri de direndiğinden bahsediyor...

İstanbul’da, Kadir Topbaş Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın kendisiyle görüşmesine olumlu cevap verdi, istifasını o şekilde gönderdi. Ardından Düzce’yle, genel başkan yardımcımız görüştü, o da istifasını verdi. Niğde’nin de istifasını verdiğini duydum. Şu anda Balıkesir’e istifasını verme talebimiz iletildi. Hakeza Melih Bey’e, kendisine bu durum iletildi. Bursa aynı şekilde. Bursa’yla da yarın Sayın Başbakan veya ilgili genel başkan yardımcımız veya şahsım görüşeceğiz.



Geçtiğimiz günlerde diğer partilerin belediye başkanlarında da değişim gerekliliği olabileceğinden söz etmiştiniz...

Diğer partilerde hiçbir sorun yok gibi düşünülmemeli anlamında söyledim. Sorun varsa, ilgili partilerin yönetim kadroları gereğini yapmıyorsa, İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmak durumunda kalabilir. Örneğin kayyum atanmasaydı o belediyeler devletten aldığı paraları yine Kandil’e göndermeye devam edeceklerdi.



Peki AK Parti’nin istifalarını istediği başkanlar buna yanaşmazlarsa, istifa etmemekte direnirlerse ne olacak?

Ben arkadaşlarımızın, öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, düşünmek de istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur.



CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Sırbistan’dan gelecek etler besmele ile kesilmiyor diye bir açıklaması oldu...

Sayın Kılıçdaroğlu besmele konusunda öyle bir hassasiyet göstermişse, bu sevinç verici. Bu önemli bir gelişme. Fakat şunu bilmesi lazım. AK Parti hükûmeti bu tür alımlarda bunu en ince teferruatına kadar inceler, alımlarını da ona göre yapar. Kılıçdaroğlu, Sancak’ta kimlerin yaşadığından haberdardır inşallah...