Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

AK Parti’de, sancılı geçen ‘belediyelerdeki değişim’ operasyonunda Başbakan Binali Yıldırım da devreye girdi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da Kadir Topbaş’ın istifası ile başlayan değişim sürecinde, Yıldırım, parti yönetiminin en çok zorlandığı isimlerden biri olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur’la geçen hafta görüştü. Yıldırım’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’nın da bulunduğu görüşmede, Edip Uğur istifa için ikna edilmeye çalışıldı. Uğur’un her şeye rağmen istifaya yanaşmadığı ileri sürülürken, Yıldırım’ın dün de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile görüştüğü öğrenildi. Altepe’nin kısa bir süre önce ise İçişleri Bakanı Soylu tarafından Ankara’ya çağrıldığı ve aralarında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi. AK Parti kulislerinde, Altepe’nin de istifaya yanaşmadığı değerlendirmesi yapılıyor.

Öte yandan, AK Parti kulislerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili süreçte ise sona gelindiği ve hafta sonuna kadar Gökçek’in istifasına kesin gözüyle bakıldığı yorumları yapılıyor. Gökçek’in belediye başkanlığını bıraktıktan sonra Gençlik Spor Bakanlığı veya Çevre Şehircilik Bakanlığında ‘müsteşarlık’ görevine getirilebileceği de konuşuluyor.

NİĞDE’DE BAŞKAN İSTİFA ETTİ

AK Partili Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da dün resmen görevinden istifa etti. Akdoğan, yaptığı yazılı açıklamada “Bana iki defa AK Parti İl Başkanlığı, iki defa da Belediye Başkan adaylığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimin her zaman emrinde olacağım” dedi.