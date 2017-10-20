Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Doğalgazda emniyet tedbirleri alınması çok önemli. Doğalgazın hassas ve bilinçli şekilde kullanılması lazım. Buna azami ölçüde vatandaşlarımız dikkat ederse isabet olur." dedi.Eroğlu, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen İscehisar Doğalgaz Hattı Giriş İstasyonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, ekmeğini taştan çıkaran insanların yaşadığı bir ilçede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İscehisar'a kazandırılan hizmetlere hükümet olarak büyük önem verdiklerini belirten Eroğlu, "Burada yapılan çalışmalara baktığımız zaman istediğiniz her şey yapıldı. 'Dere ıslahı' dediniz, 11 tane dere ıslahı yaptık. Baraj istediniz, bunları da yaptık." ifadesini kullandı.

Sulama alanında da büyük adımlar attıklarını anımsatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca hükümetimiz Emniyet Müdürlüğü ve lojmanını yaptı. Çok sayıda okul yapıldı buraya. En çok arzu ettiğim, üstgeçit vardı. Kazalar oluyordu. Hatta bir keresinde Ankara'ya giderken biz de büyük bir kaza geçirmiştik. Geçen yıl sayın Başbakanımız 'derhal yapılsın' diye talimat verdi ve o da yapıldı. Karahisar Tüneli açılırken burası da Başbakanımız tarafından açıldı. Doğalgazda emniyet tedbirleri alınması çok önemli. Doğalgazın hassas ve bilinçli şekilde kullanılması lazım. Buna azami ölçüde vatandaşlarımız dikkat ederse isabet olur."

Konuşmaların ardından Eroğlu, Doğalgaz Hattı Giriş İstasyonu'nun açılışını gerçekleştirdi.