Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Oğlunu evlendirmeye hazırlanan AK Parti Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, duyarlılık örneği göstererek farklı bir düğün organizasyona imza atıyor. Düğünü önümüzde hafta cumartesi günü Konya’da yapacak olan Erdoğan, düğün yemeğini ise Pakistan ve Somali’de 3 bin 500 yetime verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da projeye destek olarak düğüne katılacak. Aynı zamanda AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olan Hüsniye Erdoğan, örnek proje hakkında gazetemize konuştu. Erdoğan, şunları söyledi: Bizim gelenek ve göreneklerimiz çok güzel. Müslüman Türk geleneğinde sevincimizi çoğalması için, acımızı ise azalması için paylaşırız. Yemeklerimizi de ikramlarımızı da paylaşırız. Sevincimizi gönül diyarlarımızın uzandığı yerlerdeki kardeşlerimizle paylaşmak istedik. Düğün yemeğinin kendimize yakışır şekilde, fakirleri de doyurarak yapılmasını arzu ettik. Bunun da biraz farklı olmasını düşündük. Yurt dışındaki yetimhaneler aklımıza geldi ve sağolsun Kızılay bu konuda destek verdi. Kızılay ile birlikte çalıştık. Ülkeleri onlar önerdiler. Somali’de 2 bin yetim, Pakistan’da da bin 500 yetim yemeğimizi yedi veya yiyecek. Oralardaki görüntüler nikâh esnasında gösterilecek, yani düğün esnasında bizim gözümüzün önünden geçmiş olacak. Bir kere değil belki on kere doymuş olacağız yetimler orda yemeğimizi yerken. Cumhurbaşkanımıza projeyi arz ederek davet ettim. Allah razı olsun kendileri ilgi gösterdiler. Geleceklerinizi bize bildirdikleri zaman da çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız 28 Ekim’de bir takım açılışlar için Konya’ya gelecek. Düğünümüze de katılacak.