Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesinde Uluslararası Medeniyet Şûrası’nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir medeniyetin inşası değil, ihyası hareketinin içerisinde olduklarını söyledi. Hazreti Muhammed’in nübüvvetiyle temelleri atılan İslam medeniyetinin kökünün sünnet-i seniyye olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün aziz dinimizi terör örgütleri üzerinden öylesine bir yere konumlandırmaya çalışıyorlar ki böyle olmadığını anlatmaya çalışmaktan çoğu zaman hakikati ifade etmeye fırsat bulamıyoruz. Şu anda birçok insan çıktı, türedi. Bu türedi tipler sünneti ciddi manada tartışır hâle geldiler. Bu tartışmaların özellikle ülkemizde yapılması, bizler için ciddi manada bir üzüntü sebebidir. Şunu açık, net söylemek zorundayım. Hoca olmak, ahkâm kesmek yetkisini kimseye vermiyor ve dolayısıyla Sevgili Peygamberimizin sünnetini tartışma yetkisini de onlara vermiyor. Bu tartışmaları açmak, aslında bir neslin ifsadı demektir. Ve bu nesli ifsat etme hakkını da kimse onlara vermemiştir. Kendileri de böyle bir tarzla siyasetin içerisine giremezler, girerlerse bedelini onlar da ağır öderler.

İSLAMOFOBİ TAHRİK EDİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Sayın Trump bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir. Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık. Şu anda Amerika’da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içine mahkûm edilmişse Amerika’da bir sorun var demektir. Trump’ın bunu masaya yatırması gerekir. Şu anda oradaki gidiş sıkıntılıdır. Üzerimizde nasıl oyunlar oynanıyor bilmemiz lazım. Medeniyet konusunda fikri olmayan taklide teslim olmak zorundadır. Bugün İslam dünyasının yaşadığı en büyük sorunlardan biri de budur. İslamofobya sürekli tahrik ediliyor. Amerika’da Sayın Trump bakıyorsunuz Müslümanlara ‘terörist’ ifadesini kullanıyor. ‘Bak böyle bir şey yok’ dediğimizde de savunamıyor.

MAKYAJLARI DÖKÜLÜYOR

Erdoğan “Avrupa’da yeniden hortlayan ırkçılığı, yükselen yabancı düşmanlığı, artan benciliği bu sürecin ayak sesleri olarak görüyorum. Sömürgecilik üzerine kurulan, insanı metalaştıran bir düzenin ilanihaye devam etmesi düşünülemez. Dün sanayileşme adına kurdukları sömürge düzenini bugün demokrasi adına sürdürenlerin yüzlerindeki makyaj dökülüyor ve gerçek yüzleri ortaya çıkıyor” dedi.