Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kaya, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Kaya, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Eşi ve çocukları başında, dualarımızı, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Durumunda günden gene yavaş da olsa bir iyileşme var. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur. Meclis'te aramıza gelir diye dua ettik" ifadesini kullandı.