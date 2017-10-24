Bakan Kaya, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Kaya, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Eşi ve çocukları başında, dualarımızı, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Durumunda günden gene yavaş da olsa bir iyileşme var. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur. Meclis'te aramıza gelir diye dua ettik" ifadesini kullandı.
Bakan Kaya, Baykal'ı ziyaret etti
24.10.2017 - 15:28 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili, "Durumunda günden güne yavaş da olsa bir iyileşme var" dedi.
Etiketler : Bakan Kaya,
513977 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/513977.aspx
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