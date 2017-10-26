Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in dün kuruluşunu açıkladığı ‘İYİ Parti’nin logosu ve kullandığı sloganı büyük tartışmalara yol açtı. İYİ Parti’nin kullandığı slogan ve logonun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in seçim döneminde ve başkan seçildikten sonra da kullanmaya devam ettiği logo ve sloganla benzerliği dikkat çekti. “Menderes Türel Antalya’ya iyi gelecek”, “Antalya’ya iyi gelecek” sloganları ve güneş logosunu kullanan Türel, başkan seçildikten sonra da “İyi gelecek” temalı sloganı ve güneş logosunu kullanmayı sürdürdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Antalya iyi gelecek” sloganı ve logosunu, Türk Patent Enstitüsüne başvurarak Aralık 2015’te tescil ettirmişti.

BİR İTİRAZ DA BURSA’DAN

Akşener’e bir engel de Bursa’nın Nilüfer ilçesinden çıktı. 2014 yılında AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Esgin patentinin kendisine ait olduğunu vurguladığı “İYİ Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek” sloganına itiraz etti. Esgin, sloganla ilgili 2014 yılında yaptıkları başvurunun 2015 yılında kabul edildiğini ve siyasi bir slogan olarak bir başka parti ya da kişi tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını söyledi. Esgin, avukatlarının İYİ Parti avukatlarına ihtar göndererek sloganın tescilli olduğunu ve bu nedenle kullanılamayacağını belirtmesiyle başladığını, İYİ Parti sloganı kullanmaya devam ederse o zaman dava aşamasına geçeceklerini dile getirdi.