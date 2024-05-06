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İyi Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İyi Parti&#039;nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İyi Parti’nin yeni grup başkanvekilleri Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu.

31 Mart yerel seçimleri sonrası İyi Parti'de başlayan parti içi kriz, genel başkanın değişmesiyle devam etti. Seçimler sonrası gelen eleştirilerin ardından Meral Akşener genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine yapılan 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni genel başkanı olarak seçilmişti.

Dervişoğlu'nun göreve başlamasından sonra ise partinin yeni grup başkanvekilleri belli oldu. Buna göre, İyi Parti’nin yeni grup başkanvekilleri olarak Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez belirlendi.

İyi Parti Afyonkarahisar milletvekili Hakan Şeref Olgun konu ile ilgili açıklama yaptı. Olgun, “Partimizin boş bulunan iki Grup Başkanvekilliği için seçim yapıldı. İyi Parti Başkanı başkanlığında toplanan İyi parti Grubunda iki adayımız vardı. Sonuç olarak İstanbul milletvekilimiz Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu ve Balıkesir milletvekili Turhan Çömez Grup Başkanvekilliklerine seçilmiştir” dedi.

NE OLMUŞTU?

İyi Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Meral Akşener'in ardından yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu olmuştu. Dervişoğlu, partisinin yeni Başkanlık Divanı’nı belirlemişti.

Partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in Başkanlık Divanı’nda yer alan dört isim yerlerini korumuştu. Partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve yerel seçimlerden sonra Genel Başkan Yardımcılığı’ndan ve partiden de ayrılma kararı alan Ümit Özlale, yeniden Başkanlık Divanı’na girmişti.

Genel Sekreterliğe ise Akşener’in ilk Başkanlık Divanı’nda da yer alan isimlerden Antalya Milletvekili Uğur Poyraz getirilmişti.

İyi Parti'nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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