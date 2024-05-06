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CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Yerel seçimlerde uzun bir aranın ardından sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP, yeni dönemde ılımlı politikalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile 8 yıl aradan sonra bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel, MHP'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.
 
Özgür Özel, yarın saat 12'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
 
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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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