CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Yerel seçimlerde uzun bir aranın ardından sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP, yeni dönemde ılımlı politikalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile 8 yıl aradan sonra bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel, MHP'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.
Özgür Özel, yarın saat 12'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi