CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Özgür Özel, yarın saat 12'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

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Yerel seçimlerde uzun bir aranın ardından sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP, yeni dönemde ılımlı politikalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile 8 yıl aradan sonra bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel, MHP'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.