İyi Partili isim canlı yayında açıkladı: "Akşener'i siyaset dışı bırakan benim"

İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultay'ında tüm dengeleri değiştiren İyi Partili Avukat Mehmet Tolga Akalın, TGRT Haber'de kongre sürecini anlattı. Akalın, "Akşener'i siyaset dışı bırakan benim adaylığım oldu" dedi.

Seçim yenilgisinin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İyi Parti'de Meral Akşener yeniden aday olmamış, 5. Olağanüstü Kurultayın üçüncü ve son oylamasında Müsavat Dervişoğlu oy çokluğu ile İyi Parti'nin yeni genel başkanı olmuştu. İlk turda en çok oy alan üçüncü isim olan İyi Partili Avukat Mehmet Tolga Akalın, kongre sürecini TGRT Haber canlı yayınında değerlendiriyor. Kongre sürecinde yaşananları tek tek açıklayan Akalın, "Akşener'i siyaset dışı bırakan benim" dedi.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programında konuşan Mehmet tolga Akalınşunları söyledi:

"Delegeler bir irade koydu. Kongrede ben üçüncü oldum. Ben bu iradeyi başımın üstüne koydum. O iradenin bir genel başkan üzerinde şekillenmesinin önünü açarak bir gerginliği önledim. 327'yi alınca üzüldüm. Beklediğim oyun altında aldım. İkinci tur öncesinde eski İyi Partili isimlerin Koray Beyin lehine benim aleyhime çalışma yaptıklarını tespit ettik. Müsavvat beyin görüşme teklifini kabul ettim. "İyi Parti tekrar geleneksel çizgisinde siyaset yapacak mı?" dedim. "O da yapacağız" dedi. Daha sonra hayırlısı olsun dedik.

Genel idare kurulunda bugün Meral Akşener yeniden aday olmamışsa bunun yegane sebebi benim adaylığımdır. Bu baskın kongre Meral Akşener'i yeniden aday etmek bir kongreydi. Ben aynı anda refleks gösterip karşı koyarak, adaylığımı açıkladım. Bu süreci durdurdum. Çünkü Akşener'in yeniden aday olması İyi Parti'yi bitirirdi. Akşener'i siyaset dışı bırakan benim adaylığım oldu. Aksi halde Akşener aday olacaktı. İkna teşebbüslerine karşı çıkınca kongrenin önünü açmış oldum. Ben olmasam Müsavvat bey de aday olmayacaktı. Net beyanı var. "Sayın Akşener aday olursa ben aday olmayacağım" dedi."