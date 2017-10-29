Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, şunları kaydetti: Bu yolda aldığımız mesafe ülkemiz adına onur vericidir. Bu istikametteki yürüyüşümüzü Allah’ın izniyle hiçbir şebeke, hiçbir güç durduramayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bugün her zamankinden daha güçlü, daha kararlı bir ülkedir. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa etmektedir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kasteden hiçbir terör faaliyeti, darbe teşebbüsü, finansal ve medyatik saldırı hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21’inci yüzyıla damgasını vuracaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum.