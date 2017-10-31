Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail KAPAN BAKÜ



Tarihî İpek Yolu, demiryolu hattıyla yeniden hayat buldu. 9 yılda tamamlanan projenin ilk yolcuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili oldu.

“Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı”nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’yı, Avrupa’yı ve Afrika’yı birbirine bağlama hedefiyle başlatılan yeni İpek Yolu girişiminin halkalarından birininin hizmete alındığını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu: “Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolunun ilk seferinin gerçekleşmesiyle orta koridor projesinin en önemli ayağı tamamlanmış oluyor. Böylece Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurulduğunu da ilan ediyoruz. Kararlılığımızın ve vizyonumuzun eseri olan bu proje hepimizin ortak başarısıdır.”

Salonda bulunan liderlere, dünyanın kalbi olan son derece stratejik bir coğrafyada bulunduklarını belirten Erdoğan, bölgenin ulaşımdan ticarete, turizmden enerjiye muazzam bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye olarak özellikle son 15 yıldır yapılan yatırımlarla bu potansiyeli hayata geçirmenin mücadelesini verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi’nin tamamlayıcısı niteliğinde birçok hizmeti halka sunduk. Marmaray hızlı tren hatlarının inşası, mevcut tren hatlarının yenilenmesi, İstanbul’a inşa ettiğimiz ve üzerinde raylı sistem geçişi de yer alan üçüncü köprü bunlardan bazılarıdır. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi’nin etkinlik ve cazibesini daha da arttırır.

Azerbaycan’ın Alat Limanı’yla da sadece 3 ülkeyi değil tüm Orta Asya Cumhuriyetlerini, Batı ulaştırma güzergâhlarına bağlamış oluyoruz. Aynı şekilde Türkmenistan’ı Türkmenbaşı Limanı üzerinden, Kazakistan’ı da Aktau Limanı üzerinden Avrupa’ya bağlıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan Başbakanı Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Aripov ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili raylara temsilî çivi çaktı.



Hattın kapasitesinin 2034’te 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke ulaşacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yük taşımacılığında maliyetleri ciddi manada düşüreceğine işaret etti.

Hızlı tren hatlarının tamamının devreye girmesinin ardından Çin’den gelen yükün Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi sayesinde orta koridor üzerinden 12-15 gün arasında Avrupa Birliği ülkelerine ulaşacağını ifade eden Erdoğan “Şu anda Çin üzerinden Avrupa’ya giden yük miktarı 240 milyon tonun üzerindedir. Ülkelerimizden geçen orta koridordan bu yükün yüzde 10’nun taşınması hâlinde bile 24 milyon ton ilave yük taşınmış olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, elbette böyle bir hattın bölgeye getirisinin sadece ekonomik olmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Proje siyasi olarak, barış, güvenlik ve istikrar, sosyal olarak refah getirecek, yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin beşeri gelişimine de katkı sağlayacaktır.”

Tahılın taşındığı treni Türkiye’ye uğurlayan liderler, bir başka trenle limandan Alat İstasyonu’na 12 dakika süren bir yolculuk yaptı.

İlham Aliyev: Kimse bize inanmadı ama...

zerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise bazı yabancı çevrelerin BTK’nın yapımına inanmadığını belirterek “Fakat üç ülke güçlü irade ve güven olduğu zaman tüm işlerin yapılabileceğini gösterdi. Üç ülke bundan sonra da birlikte olacak ve birbirini destekleyecek. Bu proje ekonomik olanaklarımızı artıracak” dedi.

Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili de söyle konuştu. “BTK, Asya ile Avrupa arasında köprü oluşturdu. Bu proje ile yeni Avrasya köprüsünün temeli atıldı. Bu hat hem ekonomileri hem de vatandaşları birbirine bağlayacak. Ticaretimizin artmasına katkı sağlayacak. BTK bölgenin gelişmesine ve güvenliğine büyük katkı sağlayacak.”

Tarihî İpek Yolu, demir yolu hattıyla yeniden hayat buluyor. Bugün ilk seferini yapacak Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı sayesinde Londra’dan kalkan bir tren Pekin’e kadar kesintisiz gidebilecek.

İlk konteyner Mersin Limanı’na

Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracak “Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı”ndaki ilk seferde Kazakistan’dan getirilen tahıl Mersin Limanı’na taşınıyor. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’yla, bölgedeki taşıma potansiyelinin değerlendirilmesi için Asya ile Avrupa arasındaki eski tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.

Uzunluğu 838 kilometre olan yeni demir yolunun, 76 kilometresi Türkiye, 259 kilometresi Gürcistan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan topraklarından geçiyor.

Hattın Türkiye bölümünde dört istasyon, üç köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişinin sağlandığı tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunuyor.

BTK Demir Yolu Hattı’nın Gürcistan kısmındaysa 105 kilometrelik demiryolu hattı yapıldı,154 kilometrelik ray yenilendi. Azerbaycan’da ise 503 kilometrelik demiryolu hattı projeye uygun hale getirildi.

Hattın devreye girmesiyle Londra’dan Pekin’e kesintisiz demir yoluyla ulaşmak mümkün hale geldi. Hatla Çin’den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı’na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması öngörülüyor.

İlk etapta hatla yıllık 1 milyon yolcu ve 6 buçuk milyon ton yük taşınabilecek. Taşıma kapasitesinin 2034’e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkarılması planlanıyor.

BTK demir yolunun, bölgedeki taşıma koridorlarına önemli bir alternatif oluşturması, proje ortağı Türkiye’nin ise BTK ve Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa demir yolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

Çin’den Avrupa’ya giden demiryollarının tamamı Rusya üzerinden geçiyor. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu’nun devreye alınmasıyla, mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu güzergâhında taşınacak ürünler, Çin’den Avrupa’ya demir yoluyla 15 günde ulaşabilecek.

Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki mevcut yük trafiğinin de büyük ölçüde bu hatta kayması öngörülüyor. Azerbaycan da petrol ve kimyasal ürünlerini bu hatla hem Türkiye hem de diğer ülkelere taşıyabilecek.