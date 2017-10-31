Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında, dün açılışı gerçekleştirilen Bakü Tiflis Kars demiryolu hattı ile ilgili "Sadece Bakü Tiflis Kars değil bir gün gelecek Pekin'den Londra'ya kadar bu hattı kullanmak nasip olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizlerin karşılıklı gidiş gelişleri ve bakanlarımızın sürekli irtibat halinde olmaları Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin hangi konumda olduğunu gösteriyor. Tüm alanlarda dayanışmamız güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.