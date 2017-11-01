Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten suç duyurusunda bulundu.

YENİKAPI RUHU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 10 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi. Tezcan’ın yaptığı konuşmaya yer verilen dilekçede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunun işlendiği belirtildi. Dilekçede, “Bu ifadeler, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tahsis edilen Yenikapı ruhunun da açık bir ihlali mahiyetindedir” denildi. Edinilen bilgiye göre, CHP’li Bülent Tezcan hakkındaki suç duyurusu bununla sınırlı kalmadı. Türkiye genelinde birçok vatandaş Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Bazı şehirlerde ise, AK Parti teşkilatları CHP binalarının önüne siyah çelenk bıraktı. Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinin Başsavcılık tarafından işleme konulduğu öğrenildi. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan CHP’li Bülent Tezcan ise sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, “Bunlar normal sözler. Faşist diktatör demek siyasi bir terimdir” diye kendini savundu.