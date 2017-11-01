Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup konuşmasında geçen hafta Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti’den “İP” olarak bahsederek sert sözlerle yüklendi. CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçen Aytun Çıray, verdiği röportajda “Ya MHP’den farkınız?” sorusu üzerine “Bir şeyin farkını anlatabilmem için o şeyin olması gerekir. MHP diye bir parti artık yok” demişti. Bahçeli’nin konuşması bu sözlere cevap niteliğindeydi:

“MHP’yi karalamak için komut alanlar iki yıllık süre zarfında gerçek yüzlerini fazlasıyla göstermişlerdir. 7 Haziran’dan beri devam edegelen Türkiye ve MHP hazımsızlığı şimdi ete kemiğe bürünmüş, kendisine yuvalanacağı hastalıklı bir vücut, tutunacağı çürük bir İP bulmuştur. Bu vücudun sonu siyasi mezarlık, İP’in sonu ise mezbeleliktir.

‘MHP diye bir parti artık yok’ diyebilecek kadar cüret ve küstahlık gösteren kripto simaların, karaktersiz fırıldakların, parti değiştirirken dillerinin ayarını da kaçırmaları kendilerini kurtarmaya yetmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı İbadi arasındaki temasların bölgesel denge ve sükûnete hizmet edeceğini düşünüyor, yapılan açıklamalardan bu sonucu çıkarıyoruz. Türkiye’nin yükselen Irak politikası, sınır ötemizde körüklenen ihanet ateşinin söndürülmesinde tarihi bir görev icra etmiştir. Bu politikayı takdir ediyor, muhataplarımıza da şüphe yok ki teşekkür ediyoruz. İdlib’ten sonra Afrin’e çöreklenmiş hainlerin başına ateş topu gibi düşmeli, Irak ve Suriye sınırlarımız tam olarak emniyete alınmalıdır. Ve elbette Kandil Dağı’nın doruğunda al bayrağımızı nazlı nazlı dalgalandırmanın, insan görünümlü canavarların girdikleri inleri tümden ateşe vermenin vakti de gelmiştir.