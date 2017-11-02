Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Kadın Erkek fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 8.  kuruluş yıl dönümü kapsamında bir otelde düzenlenen Farkındalık Ödülleri Töreni  ile Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temalı Sempozyumuna katıldı.Türkiye'de son 15 yılda kadının hayatın her alanında rol ve statüsünün  artırılması için devrim niteliğinde çalışmalar yapıldığını dile getiren  Sarıeroğlu, gelecek dönemde de kadın odaklı çalışmalarının artarak devam  edeceğini söyledi.

Kadın olmadan kalkınmanın ve güçlü toplumun mümkün olamayacağını  vurgulayan Sarıeroğlu, kadınlara yönelik çalışmalar kapsamında TBMM bünyesinde  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasını "milat" olarak niteledi.

"GEÇEN YIL KURS VE EĞİTİMLERDEN 212 BİN 854 KADIN FAYDALANDI"

İş gücü piyasasına son 10 yılda 7 milyon 775 bin kişinin girdiğini ve  6,5 milyon kişinin istihdam edildiğini belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bu istihdama baktığımızda 3,5 milyonun kadın istihdamı olduğunu  görüyoruz. Bu, bir Avrupa Birliği ülkesi nüfusu kadar kadın istihdamı oluşturmuş bir Türkiye anlamına geliyor. Bu da alkışlanması gereken bir Türkiye'dir.  Kadınların iş gücüne katılımları her geçen gün artıyor. Bu iş gücüne katılım  aslında işsizlik oranlarını düşürme bakımında ülkeler açısında bir risktir ama  biz bu riski göze alıyoruz. Daha çok çalışacağız, kadınlar için daha çok  alternatifler ortaya koyacağız, daha iyi istihdam imkanları ortaya koyacağız ve  bu riski biz fırsata dönüştüreceğiz. Çünkü kadın çalışırsa Türkiye'nin daha hızlı  ve güçlü şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine yürekten inanıyoruz."

Sarıeroğlu, hedeflerinin  2023'te kadınların iş gücüne katılım oranını  yüzde 41'e yükseltmek olduğuna işaret ederek, çalışmalarının bu kapsamda devam  ettiğini bildirdi.

İŞKUR'un kurs ve eğitim programlarının kadınların iş gücüne katılımını  artırmaya yönelik başarılı uygulamalar olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şu  ifadeleri kullandı:

"Mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitimi ve iş başı eğitim  programlarında 2016 yılında toplam 212 bin 854 kadın faydalandı. Son 15 yılda da  1 milyon 260 bin kadınımız tüm programlardan yararlandı. Bu yılın 9 aylık  döneminde bu 206 bin kadına ulaştı. Kadınların bu kurs ve programlara katılımını  güçlendirecek şekilde de bazı ek mekanizmalar da oluşturuyoruz. Çocuğu varsa  onula birlikte geleceği, onu bırakabileceği çocuk bakım odalarını bundan sonra  kuracağız. Ulaşımlarıyla ilgili sıkıntıları varsa bunları ortadan kaldıracağız.  Kadınların gerek iş hayatına girişte gerek iş hayatına devamda, bu mesleki eğitim  kurslarına ve iş başı eğitim programlarına katılımlarında önlerine çıkan ne engel  varsa inşallah el birliği ve ortak akılla ortadan kaldırarak kadınların önündeki  tercihleri genişleteceğiz."

''İKİ GÜNDÜR MÜFETTİŞLERİMİZ TARLA TARLA GEZİYOR"

Bakan Sarıeroğlu, kadınların istihdamdan ayrılmaması için önemli  düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Sarıeroğlu, "Kadınların özel  sektörde yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücret alması ve sigortalılığının  devamıyla ilgili uygulamanın ikincil düzenlemesi çıktı. Geçtiğimiz hafta kamuda  çalışanlara kısmi zamanlı çalışma imkanı getiren ikincil düzenlememizi  Başbakanlığa gönderdik. Çok yakın zamanda o da Resmi gazete yayımlanarak  yürürlüğe girecek. Bu kapsamdaki düzenlemelere devam edeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, kadınlar gibi kız çocuklarının da Bakanlığın öncelikleri  arasında bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kız çocukları çok önemli. Mevsimlik tarım işçisi olarak  çalıştırıldığı tespit edilen çocuklarımız var. Bunların yoğun olarak kız  çocukları olduğu tespitimiz var. Türkiye, çocuk işçiliğiyle mücadelede de başarı  hikayesi yazmış bir ülke. Bu konuda 2006 yılında örnek ülke seçildi. Bu anlamda  bir riskimiz yok, güçlü bir birikime sahibiz. Bu alanda en ufak bir tavizimizin  olmayacağını, çocuk çalıştıran, çocuğunu çalıştıran kim olursa olsun gözünün  yaşına bakmayacağımızı da vurguluyorum. Çocuğun yeri tarla ve iş yeri değil,  okuldur. Bu konuda şu anda başta Şanlıurfa olmak üzere iki gündür müfettişlerimiz  tarla tarla geziyorlar. Bununla ilgili Bakanlık olarak görevimizin başındayız.  Başta kız çocuklarımız olmak üzere bütün evlatlarımızın eğitimden geri kalmaması  için çalışmalarımızı yapacağız."

"KADINLARIN HAYATIN HER ALANINDA DAHA FAZLA YER ALMASIYLA TÜRKİYE  GELİŞECEK"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer  Katırcıoğlu da yaşanan büyük meseleler nedeniyle çoğu zaman kadına dair  sorunların konuşulmasına fırsat kalmadığını belirterek, söz konusu meselelerin  zaman içerisinde kadını etkilediğini ve kadın meselesi olarak ortaya çıktığını  söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınsız siyasetin ve  demokrasinin, bütün toplum için eksiklik, adaletsiz ve haksızlık" düşüncesinde  olduğunu aktaran Katırcıoğlu, bu düşüncenin son 15 yıldaki politikalarının  temelini oluşturduğunu bildirdi.

Katırcıoğlu, kadınların siyaset ve iş dünyası başta olmak üzere  hayatın her alanında daha fazla yer almasıyla Türkiye'nin gelişeceğini,  demokrasinin güçleneceğini ve ekonominin büyüyeceğini vurgulayarak, son 15 yılda  kadın hakları konusunda sağlam bir yasal zeminin oluşturulduğunu, bunlar arasında  en önemlisinin TBMM bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması  olduğunu kaydetti.