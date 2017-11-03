Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Farklı turizm pazarları noktasında Endonezya ile yaşanan gelişmeleri aktaran Kurtulmuş, dünyanın en etkili haber ajanslarından biri olma hedefi doğrultusunda, Endonezce Haber Servisi ve Pasifik Merkez Ofisi'ni açan AA'yı da kutladı.

Bakan Kurtulmuş, "İnşallah gideriz orada AA'yı ziyaret ederiz. Endonezya ile ilişkileri biraz daha sıkılaştırmamız lazım. Aynı şekilde Malezya ile tabii." diye konuştu.

3. Turizm Şurası'nın 15 yıllık bir sürenin ardından başladığı anımsatılarak, bir açılım kararı çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, şuranın ilkinin 1998, ikincisinin de 2002 yılında yapıldığını belirtti.

Kurtulmuş, Turizm Şurası'nı turizmde üçüncü evrenin başlangıcı olarak gördüklerini ifade ederek, ilkinin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın turizmde başlattığı hamle olduğunu, özellikle altyapı bakımından eksikliklerin bulunduğu bir döneme rağmen turizmde ciddi bir atılım yapıldığını kaydetti.

İkinci hamlenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yapıldığını anımsatan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu süre içerisinde turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ne varsa hemen hepsini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Şimdi altyapı da tamamlandı. Biz diyoruz ki bu üçüncü hamle dönemi. Yeni bir evreye giriyoruz. Oldukça yüksek bir birikim, tecrübe elde edilmiş oldu turizm sektöründe. Geçtiğimiz bir buçuk yıllık, iki yıllık süre içerisinde yaşanan şoklara da son derece dayanıklı olduğu, sektörün, ortaya çıkmış oldu. Şimdi önümüze bu şurayla birlikte yeni stratejik hedefler koyacağız. Turizm politikalarımızı gözden geçireceğiz. 2023 hedefimiz umarım ki bu toplantılardan sonra 2023'te 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefimizin belki daha yukarısında bir hedefi ortaya koyacağız."