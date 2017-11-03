Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Bugün Erzincan'a yine müjdelerle, yine yeni yatırımlarla beraber geldik. Yalnız gelmedik. Yiğit hemşehrilermiz, Erzincanlılar burada. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin.

Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Şehitlerimiz var, yakınlarının başı sağ olsun. FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C, PYD adları ne olursa olsun hepsinin hesabını soracağız. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz. Bu bayrak inmez , bu ezan dinmez, Türkiye bölünmez, bu millet yenilmez.

Yarın tarihi bir gün. Yıllardan beri beklenen Kemaliye Dutluca yolunun temelini atıyoruz.

Yolları böldük vatandaşı birleştirdik. Ama şunu unutmayın yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz.

Artık Türkiye kendi otomobilini de yapacak. Yıllardır kriz tellallığı yapanlar artık hiç bir mazeret bulamayacak. Yerli otomobil alın teriyle üretilecek.

TOKİ 11 bin konut yaptı. İl ve İlçeler de yaptığımız 8 hastane var. Sağlıkta çok büyük değişim gerçekleştirdik. Mevcut hastanenin yanına 250 yataklı yeni bir blok yapılıyor. Yetmez, mevcut aşağıda merkezdeki hastanenin yerine de 600 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Böylece Erzincan sağlığın da merkezi haline geliyor.