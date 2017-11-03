Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, enflasyonun düşmesini sağlayacak açıklamayı yaptı. Başbakan Yıldırım, enflasyon rakamlarının beklenenin üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Piyasanın nakit ihtiyacını karşılayarak üretim girdi maliyetlerinin azaltılacağını, böylece enflasyon kendi doğal şartlarıyla inmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Dünkü Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında 5 milyar dolar tutarında 22 projeyi karara bağladık. Burada tabii hava savunma sistemi var, tank modernizasyonu var, elektronik koruma sistemleri var, gemiler var. İçişleri Bakanlığımızın, jandarmanın ihtiyaçları var, toplam 22 proje. Bütün bunlarda karar alındı ama önemli tarafı şu, projelerde yerlilik oranı oldukça yüksek.

Enflasyon rakamlarında beklenenin üzerinde bir rakamla karşı karşıyayız. Hedefimiz tek haneye düşürmek, aldığımız önlemler var, önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Piyasanın nakit ihtiyacını karşılayarak üretim girdi maliyetlerinin azaltılacağını, böylece enflasyon kendi doğal şartlarıyla inmiş olacak.



