Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

28 Ekim’de istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yerine gelecek isim pazartesi günü yapılacak seçimde belli olacak. Bugün yapılacak temayül yoklamasında ise teşkilata ‘kimi istiyorsunuz’ diye sorulacak. Genel Merkez’de yapılacak temayülde Milletvekilleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, İlçe başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanları oy kullanacak. Oylama gizli yapılacak. Temayülden çıkan isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Son sözü Erdoğan söyleyecek. Gökçek’in yerine gelecek isim olarak şu ana kadar Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak isimleri öne çıkıyor. Her 3 Belediye Başkanı da Genel Merkez ve teşkilat tarafından başarılı bulunuyor. Ancak Gökçek’in yerine sürpriz bir ismin de aday gösterilebileceği belirtiliyor.