Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de resmi açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek proje olan BTK Demiryolu projesi töreninde raylara çivi çaktığı büyük çekici de hatıra olarak Türkiye'ye getirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Törende önce çekici ne yapacağını bilemeyen diğer 4 lider Erdoğan'ın çekici Türk yetkililere vermesi üzerine onlar da arkalarındaki yetkililere çekiçleri verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğindeki Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Alat Limanı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov katılmıştı.

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