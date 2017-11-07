Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar’daki Türk birliğini ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan Canikli, Doha’daki askerlerin Türk milletini temsil ettiğini belirterek, “Bayrağımızı bu coğrafyada siz dalgalandırıyorsunuz. Çok ciddi bir tehditle karşı karşıya Türkiye. Sadece Türkiye değil, dostlarımız da aynı zamanda” dedi.



“Türkiye’nin savunması sınırlarımızdan başlamıyor” ifadesini kullanan Canikli, teknolojinin gelişmesiyle uzak noktalardan güvenliği tehdit eden veya edebilecek saldırılarla karşılaşma riskinin arttığını vurguladı. Canikli, askerlere şöyle seslendi: “Özellikle Ortadoğu ve Körfez coğrafyasında ülkelerin haritaları, sınırları yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Ülkeler küçük parçalara ayrılarak daha kolay yönetilebilir hâle getirilmeye çalışılıyor. Türkiye üzerinde de bu anlamda operasyon yapılmaya çalışılıyor ama hamd olsun milletimizin çelik gibi iradesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizin kahramanca duruşlarıyla bugüne kadar bu hain emellere ulaşamadılar, bundan sonra da Allah’ın izniyle ulaşamayacaklar. Küresel güçler tarafından, sadece Türkiye değil, dostlarımız, kardeşlerimiz, komşularımız, komşu ülkeler üzerinde de birtakım operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Bu projelere karşı birlikte durabilmeliyiz, buna hedef olan ülkelerle, kardeşlerimizle, dost ülkelerle birlikte karşı koyabilmeliyiz, güçlerimizi birleştirebilmeliyiz. Sizin burada bulunmanızı bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Burada tarihimizin bize yüklediği misyonun gereğini yapıyorsunuz, yapmaya da devam edeceksiniz.”