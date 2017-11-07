Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım’ın bugün başlayacak ABD ziyareti öncesinde iki ülke arasındaki vize krizinin çözümü konusunda dün olumlu bir gelişme yaşandı. ABD Büyükelçiliği vize başvuru sahiplerine “sınırlı ölçüde” başvuruları kabul ettikleri yönünde mail gönderdi. Mailde şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’deki ABD misyonu, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başlamıştır. ABD’ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler. Ancak, sınırlı sayıda randevu verilebileceğinden normalden daha uzun bir bekleme süresi olabilir. Bazı durumlarda acil randevu alınabilir. Eğer acil bir seyahatiniz söz konusu ise ve istediğiniz tarihe randevu alamıyorsanız, lütfen boş olan en yakın tarihi seçiniz ve ardından acil başvuru için gereken adımları izleyiniz. Acil başvuru talebinde bulunurken lütfen seyahatinizin neden acil olduğunu açıklayınız ve önceki randevunuzun iptal edildiğini belirtiniz.”



ABD: GÜVENCE ALDIK

Amerikan Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’deki misyonumuzda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden ilk etapta üst düzeyde güvence almış bulunuyoruz. Ayrıca, Türk hükümetinden yerel çalışanlarımızın kendi resmi görevlerini yerine getirirken gözaltına alınmayacakları veya tutuklanmayacaklarına ilişkin güvence de alınmıştır. Bundan sonra Türk hükümeti bizim yerel bir çalışanımızı gözaltına alma ya da tutuklama niyetine ilişkin önceden Amerikan hükümetine bilgi vermeyi taahhüt etmiştir. Bu ön güvenceler temelinde Türkiye’de kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine inanmaktayız.”



TÜRKİYE YALANLADI

Bu gelişmeler üzerine Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “Türkiye, ABD’deki diplomatik ve konsüler misyonlarından ABD vatandaşlarının vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başlamaktadır” açıklaması yaptı. Elçilikten yapılan ikinci açıklamada ise ABD’nin “Güvence aldık” iddiaları şu sözlerle yalanlandı:

“Türkiye bir hukuk devletidir ve yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi söz konusu değildir. Türkiye’de hiçbir temsilcilik görevlisi kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmamıştır. ABD tarafından istihdam edilen söz konusu personel de keza resmi görevi çerçevesinde değil, hakkında çok ciddi suçlamalar olduğu için adli sürece tabi tutulmuştur.”



“DAVALARDAN ENDİŞELİYİZ”

Açıklamada ayrıca, ABD’de Türk vatandaşlarının süren davalarına ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişelerinin bulunduğu ve “Türk yetkililerin bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması” için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecekleri dile getirildi.

İki ülke arasında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un FETÖ’den gözaltına alınmasının ardından vize krizi patlak vermişti. Öncelikle ABD, Türkiye ile vize işlemlerinin durdurulduğunu açıklamış, daha sonra Türkiye'den misilleme gelmişti. Daha sonra ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet Türkiye'ye gelerek, karşılıklı görüşmelerin ardından 'yumuşama' sinyalleri verilmiş ve sorunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşacağının altı çizilmişti.