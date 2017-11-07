Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gruplar halinde milletvekilleriyle buluşacağı bildirildi. İlk toplantının perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2019'a gelinen süreçte AK Parti'nin seçim stratejisi ve atılacak adımların bu toplantılarda değerlendirileceği ifade ediliyor.