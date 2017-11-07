Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gruplar halinde milletvekilleriyle buluşacağı bildirildi. İlk toplantının perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2019'a gelinen süreçte AK Parti'nin seçim stratejisi ve atılacak adımların bu toplantılarda değerlendirileceği ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile buluşacak
07.11.2017 - 17:09 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gruplar halinde milletvekilleri ile bir araya geleceği öğrenildi. İlk toplantının perşembe günü yapılması bekleniyor.
Etiketler : erdoğan,milletvekilleri,
517727 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/517727.aspx
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