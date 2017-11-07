Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gruplar halinde milletvekilleriyle buluşacağı bildirildi. İlk toplantının perşembe günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2019'a gelinen süreçte AK Parti'nin seçim stratejisi ve atılacak adımların bu toplantılarda değerlendirileceği ifade ediliyor.