Başbakan Binali Yıldırım, Washington'daki temaslarını tamamladıktan sonra New York'a geldi. Yıldırım, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü.
Başbakan Yıldırım, António Guterres ile görüştü
10.11.2017 - 03:12 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüştü.
Etiketler : başbakan,binali yıldırım,
518385 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/518385.aspx
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