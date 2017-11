Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar WASHİNGTON

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Beyaz Saray’daki görüşmesi yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Beyaz Saray, Yıldırım-Pence görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada görüşmenin ‘iki ülkenin arasında yeni bir sayfanın açılmasına vesile olması umudu’ dile getirilirken, Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise, ikili ve bölgesel konuların etraflıca ele alındığı, Türkiye’nin beklentilerinin muhataplarına iletildiği belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım, görüşmenin ardından özel uçak “CAN” ile Washington’dan New York’a geçti. Yıldırım, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmenin son derece verimli geçtiğini dile getirerek özetle şunları söyledi:



FETÖ’NÜN İADESİNİ İSTEDİK

Samimi ve dürüstçe birbirimizle sorunlarımızı konuştuk. İkili ve bölgesel konuları ele aldık. İkili konularda iki ülke arasında son zamanlarda meydana gelen ilişkilerdeki kötüleşmenin ne Türkiye ne de ABD’ye bir faydası olmadığını, bizim siyasetçiler olarak, daha fazla sorumluluk almak suretiyle ilişkilerimizi zedeleyen durumların gündemden çıkartılması gerektiğini ifade ettik. Bu çerçevede Rıza Sarraf ve Mehmet Atilla davası ile FETÖ elebaşının iadesi meselesini konuştuk, düşüncelerimizi paylaştık. FETÖ konusunda artık bir somut ilerleme sağlanması ve adım atılmasını beklediğimizi ifade ettik. Belgeleri, bilgileri her şeyi verdik. Darbenin ardında FETÖ olduğunu, dolayısıyla

iadesine yönelik sürecin başlatılması gerektiğini söyledik. En azından faaliyetlerinin kısıtlanması yönünde başlangıçta bir adım atılabilir dedik.

Pence de bunlara karşılık rahip davası, konsolosluklar ve NASA çalışanları konusunu gündeme getirdi. Bu davalardan tedirgin olduklarını söyledi. Ben de erkler ayrılığını hatırlatarak, “Hukuk sizde de geçerli, bizde de” dedim. Ve şunları da söyledim: Büyük fotoğrafa odaklanmamız lazım. Buradaki hukuki süreçlerin ilişkilerimizi tamiri imkansız bir noktaya getirmemesine özen göstermeliyiz. İkimizin de hedefi ilişkilerimizi geldiği noktadan müspet bir yöne taşımak. Yeni bir sayfa açılması konusunda Türk tarafı da ABD tarafı da müspet düşünüyor. Her iki ülkenin başkanı arasında var olan iyi ilişkilerin uygulamalara yansıması için başkan yardımcısı ve bana sorumluluklar düştüğünü konuştuk.Vize konusunda yaşanan krizin bir an önce aşılması ve normale dönmesi gerektiğini konuştuk.



YPG’YE DESTEKTEN VAZGEÇİN

Bölgesel konularda ilgili olarak da Irak ve Suriye’de işbirliğinin daha da sorumlu şekilde davam etmesi gerektiğini söyledim. PKK’ya yönelik ABD’den daha fazla destek beklediğimizi aktardım. YPG konusunu çok açık bir şekilde konuştuk. “Artık DEAŞ gitti, o ortaklığı bozun. Bunlar bize çok büyük rahatsızlık veriyor. Bu ortaklıktan vazgeçin” dedik. Hassasiyetimizi anladığını söyledi. “Bu hassasiyetinizi dikkate alacağız” dedi. Kuzey Irak referandumunun yapılmaması konusunda ciddi bir irade koydunuz diye bize teşekkür etti. Kendisini Türkiye’ye davet ettik. “Mümkün olan en kısa sürede” dedi. Kızı İstanbul’da okumuş. Kızının anlattığı hatıralardan bahsetti.

Sorunlara anlık müdahalelerle ihtiyaç duyulduğunda 24 saat görüşmek üzere anlaştık. Telefonlarımız birbirimize açık olacak. Zaman içinde ilerlemeleri göreceğiz.