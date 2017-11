Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği seçim barajına ilişkin “Bütün partiler bir araya gelmeli, tartışmalı. 2019’a az kaldı, elimizi çabuk tutalım” dedi. TBMM’de Parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelen Yalçın, Başbakan Binali Yıldırım’ın seçim barajına ilişkin açıklamaları konusundaki değerlendirmesi sorulması üzerine “Kanaatimce Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkanımızın demecinde söylemeye çalıştığını gayet doğru anlamış. Tam da kendisinin ifade ettiği gibi. Bütün partiler bir araya gelip tartışılmalı” diye konuştu.

Semih Yalçın, MHP olarak uyum yasalarının bir an evvel gelmesi, 2019 hazırlığının da bir an evvel bitirilmesi gerektiğini söylediklerin belirterek şunları söyledi: “2019 hazırlığı yapılırken de bir erken seçimin söz konusu olmaması. Erken seçimi biz de doğru bulmuyoruz. Sebebi, önce büyük bir sistem değişikliği gerçekleşecek ve buna iki yılımız var. 2019’a anca yetişir düşüncesi içindeyiz. Bunlarla uğraşırken yeni bir erken seçime ihtiyaç duyulacağını düşünmüyoruz. Önce kurumları bu yeni düzene oturtmalıyız. Bir an evvel bir araya gelip, bütün siyasi partiler bunu tartışacağız. Sayın Genel Başkanımız, ‘5 mi olur, 7 mi olur yoksa 10’da mı kalır. Bakalım, göreceğiz’ derken işte bu tartışmaya işaret ediyordu. Artık bunu konuşalım istiyoruz. Söylemeye çalıştığımız bu. Yoksa direkt, ‘Yüzde 10 barajı düşsün’ şekliyle bir yaklaşım biçimi yok. Ama ona sıcak bakma var, doğru, fakat yüzde 10’un devamına da sıcak bakma var. Partiler kendi aralarında görüşecekler, konsensüs nerede sağlanıyorsa, ortak akıl nerede sağlanıyorsa ona göre hareket etmek istiyoruz. Teklifi görmek lazım. 2019’a az kaldı elimizi çabuk tutalım.”