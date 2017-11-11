Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzincan'da 13 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzincan 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, dünyanın bütün kültürlerinin, yollarının buluştuğu noktada bulunan bir ülkenin, göz dikeninin de çok olacağını söyledi.

"Faizi sıfıra indirene kadar durmak yok"



Milletin ve devletin 2001'den önce namerde muhtaç halde olduğunu belirten Zeybekci, "Bu ülkeye IMF memuru geldiği zaman Cumhurbaşkanı, Başbakan hizaya geçerdi. Bu ülkede toplanan 100 liralık verginin 87 lirası faize gidiyordu. Bunu yaptıklarında bu ülkede ne olur, taş üstüne taş konur mu, hizmet olur mu, devlet çalışır mı? Bugün 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor. Bundan bile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım razı değil. Bunu sıfıra indirene kadar durmak yok, yola devam." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin dünyanın 17'inci, Avrupa'nın 6'ıncı büyük ekonomisi haline geldiğine işaret ederek, artık çok daha iyi durumda kanlı ve canlı bir Türkiye'nin olduğunu aktardı.

"Onlar, kaptanın Recep Tayyip'ine razı değiller"



Böyle güçlü bir Türkiye'nin istenilmediğini vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Onun için güçlü Türkiye istemiyorlar. Onun için bu millete hükmedecek, bu milleti yönetecek, bu millete hakim olacak, bu millete, 'dağdaki çoban, göbeğini kaşıyan bidon kafalı adam.' diyecek olanlar gelsin istiyorlar. Onlar topal Dursun'un Binali'sine razı değiller. Onlar amele Şükrü'nün Nihat'ına razı değiller. Onlar, kaptanın Recep Tayyip'ine razı değiller. Onların istedikleri başka ama bu millet ne derse o olur."

"Yari güzel olanın başı belasız olmaz"



FETÖ'nün darbe girişimine işaret ederek, "Yari güzel olanın, başı belasız olmaz." diyen Zeybekci, "Bakın nereden nereye geldik. Hangi oyunlardan, hangi tuzaklardan... Geçen seneki tuzak, onların bütün algı operasyonları, aklını, ruhunu, vicdanını, kendini bile o Pensilvanya'daki şarlatana satmış olanların tüm gayretlerine rağmen, bu yüce ülke, bu millet, bakın büyüme rekorları kırıyor. İhracat rekorları kırıyoruz. Bir yere yazın, 12 Aralık'ta üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandığında Türkiye dünyada bir numara olacak. Öyle laf veya gaz değil, göreceğiz tarihi de verdik." dedi.