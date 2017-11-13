AK Parti TBMM Grup Toplantısında yarın seçim yapılacak.Alınan bilgiye göre, AK Parti TBMM Grubu yarın, Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak.Yıldırım'ın konuşmasının ardından basına kapalı toplantıya geçilecek. Bu bölümde seçim yapılacak.TBMM Başkanlık Divanında AK Parti'ye düşen üyelikler, beş AK Parti Grup Başkanvekilliği, on beş Grup Yönetim Kurulu, iki Denetçi ve beş Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimi gerçekleştirilecek.
AK Parti Grubunda yarın seçim yapılacak
13.11.2017 - 20:13 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekilliği, TBMM Başkanlık Divanında AK Parti'ye düşen üyelikler ile AK Parti TBMM Grubunun diğer organlarının seçimi gerçekleştirilecek.
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519278 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/519278.aspx
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