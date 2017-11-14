Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına Mustafa Özyar atandı.
Söz konusu karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.
Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına Mustafa Özyar atandı
14.11.2017 - 02:01 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 02:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakanlık'a ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına Mustafa Özyar atandı.
Etiketler : müsteşar yardımcılığı,resmi gazete,
519333 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/519333.aspx
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