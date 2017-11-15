Vali Özdemir, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Özdemir'in nekahat dönemini evinde geçireceği öğrenildi. Vali Özdemir, 10 Kasım'da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne başvurmuş, buradaki muayenesi sonrası tedbir amaçlı kendisine anjiyo yapılmıştı.