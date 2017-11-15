Vali Özdemir, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Özdemir'in nekahat dönemini evinde geçireceği öğrenildi. Vali Özdemir, 10 Kasım'da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne başvurmuş, buradaki muayenesi sonrası tedbir amaçlı kendisine anjiyo yapılmıştı.
Edirne Valisi Özdemir taburcu edildi
15.11.2017 - 12:09 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne Valisi Günay Özdemir taburcu edildi.
Etiketler : Günay Özdemir,
519735 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/519735.aspx
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