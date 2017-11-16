Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan KATAR



Toplantı sonrasında Erdoğan ve Şeyh Temim’in huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde, “Merkez Bankacılığı”, “Turizm”, “Hukuki ve Adli Eğitim”, “Meteoroloji”, “Kardeş Limanlar”, “Cezai Konularda Adli İş Birliği”, “Gıda Güvenliği”, “TRT ile Katar Medya Kurumu (QMC) Arasındaki İş Birliği”, “İnsani Yardım” ve “TÜBİTAK ve BİLGEM ile Katar Üniversitesi Arasında Araştırma Mutabakat Zaptı” imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninin ardından bölgenin güvenliğini sağlamak için Katar’da konuşlanan Türk birliğini ziyaret etti.

Erdoğan, Katar’da da yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ve oyuncularla sohbet etti