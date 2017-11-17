Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

Bazı belediye başkanlarının istifasıyla sonuçlanan gelişmelerde etkin rol üstlenen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, değişim sürecine nasıl gelindiğini anlattı. Kaya, tüm süreçte kılı kırk yararak hareket ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: Türkiye genelinde AK Partili belediye sayısı 884. AK Parti belediye başkanları seçilip geldikten sonra, ‘saldım çayıra Mevlam kayıra’ diyemeyiz. Biz her yıl belediyelerimizle ilgili kurumsal bir performans değerlendirmesi yapıyoruz. Son yapılan değişimler de tamamen bu değerlendirmeler kapsamında olmuştur. Performans raporunu hazırlarken, çok detaylı araştırmalar yapıyoruz. Nabız tutuyoruz. Belediyelerin borçlanmaları, yatırımları, personel harcamaları, kentin alt yapı hizmetlerinin durumu, verdikleri vaatlerin gerçekleşme oranı… Bunların hepsine bakıyoruz.

BOŞANMALARA BİLE BAKTIK

Sonuçta, bu vaatler AK Parti’yi bağlıyor. Belediye başkanlarının vatandaş nezdindeki karşılıklarını ölçmek için düzenli anketler yaptırıyoruz. Başarısı, vatandaştaki algısı, hatta kılık-kıyafetine varana kadar dikkate alıyoruz. Vatandaş ulaşabiliyor mu? Belediye başkanları teşkilat toplantılarına katılıyorlar mı? Hatta, ildeki açılan kapanan şirket sayısı, boşanmalar artıyor mu, buna bile bakıyoruz. Çünkü, sonuçta bir belediye başkanı o ilde vatandaşın her türlü sorununa eğilmelidir. Dolaylı olsa da bunlardan da sorumludur. Boşanma artıyorsa, aile içi eğitimlerde bir eksik var demektir. Bütün bunları değerlendirip bir rapor hazırlıyoruz. Genel Başkana sunuyoruz. Yani durup dururken bunlar alınmadı.

Yerel yönetimlerin, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından denetime tabi tutulduğunu, ancak belediye başkanlarının mensubu olduğu parti tarafından da denetlenmesi gerektiğini belirten Kaya, “Bu partinin hakkıdır. Bir şehrin hukukunu korumak için bu denetimi yapıyoruz. Partinin hukukunu da korumak zorundayız. Çünkü, bizim hedefimiz yerel seçimlerde de 50+1 ‘i yakalamak. Belediye hizmetleri, seçimlerin lokomotifidir” dedi. Kaya, belediye başkanları ile ilgili yeni bir istifa sürecinin olup olmadığına yönelik soruya da “Sayın Genel Başkanımız da söyledi, bu süreç tamamlandı ve bitti” karşılığını verdi.

CHP YATIRIM FAKİRİ

Kaya, hazırladıkları raporlarda, 81 il belediyesi ile ilgili olarak hizmetler, yatırımlar ve personel giderlerine de yer verdiklerini belirterek şöyle konuştu: Biz belediye başkanlarımızı her anlamda başarılı kılmak zorundayız. Muhalefet eleştiriyor ama yatırımlar anlamında AK Partili belediyeler, CHP’den çok önde. AK Partili belediyeler, Türkiye genelinde kaynaklarının yüzde 38,3’ünü, CHP’liler ise yüzde 29,5’ini yatırımlara ayırmışlar. Personel harcamalarına bakarsak, öyle belediyeler var ki, kaynaklarının yarısını sadece personel harcamalarına ayırıyorlar. Ankara’da belediye kaynaklarının yüzde 6,3, İstanbul’da ise kaynakların 7,4’ü personel harcaması olarak görünüyor. CHP’li Aydın belediyesinde personel harcaması toplam kaynaklarının yüzde 14,7, Eskişehir 19,6, Tekirdağ’da 18,4. Sinop’a bakın. Bütçesinin sadece yüzde 8’i yatırmalara gitmiş. Personel harcaması ise yüzde 52,1. Kalan yüzde 30 da aslında hizmet alımı yoluyla yine personel harcaması. Bu korkunç bir rakam.