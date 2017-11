Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hükûmet olarak gece gündüz canla başla çalışarak Türkiye'yi dünyada, bölgede lider bir ülke haline getirmek için büyük yatırımlara arka arkaya imza atıyoruz." dedi.Ağbal, Bayburt Belediyesi tarafından Kalerdı Mahallesi'nde yaptırılan Kaleardı Şehir Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yeşil alanın yanı sıra sosyal donatıların da yer aldığı parkın Bayburtlu hemşehrilerinin uğrak noktası olmasını istediğini belirtti.

Bayburt'taki yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendiren Ağbal, her gün yeni bir yatırımı başlattıklarını vurgulayarak, her şeyin en iyisine layık olan Bayburtluların hizmetkarı olarak gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.Şehrin her noktasında gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde Bayburt'un daha da büyüyeceğini, gelişeceğini anlatan Ağbal, "Böylece inşallah birgün gelecek göçü tersine döndüreceğiz. Daha yaşanabilir bir kent istiyoruz. Sizlerin desteği bizim yanımızda olduğu sürece, bize inandığınız sürece evelallah biz de sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Artık söz dinleyen değil, söz dinleten bir Türkiye var"



Ağbal, Türkiye'nin büyüdüğünü ve kalkındığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hükûmet olarak gece gündüz canla başla çalışarak Türkiye'yi dünyada, bölgede lider bir ülke haline getirmek için büyük yatırımlara arka arkaya imza atıyoruz. Artık söz dinleyen değil, söz dinleten bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için bu millet için geleceğimiz için çizdiği bir vizyon var. Biz bu vizyon dahilinde çalışacağız, üreteceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde bu milleti, devleti ve ülkeyi daha da büyüteceğiz."

Sorumluluklarının çok büyük olduğuna değinen Ağbal, "Sadece 80 milyon Türk milleti değil, bu coğrafyada yaşayan nereli olursa olsun tüm mazlumların gözü de kulağı da kalbi de nerede? Türkiye'de, Recep Tayyip Erdoğan'da. Allah'ıma hamd ediyorum ki güçlenen, büyüyen, kalkınan Türkiye, dünya ülkesi, bölgede lider Türkiye inşallah bu dönemde sizlerin desteğiyle, bizlerin gayretiyle geleceğe ufuk açacak, geleceğe yelken açacak." diye konuştu.

Bakan Ağbal, içeride ve dışarıda terörle yürütülen bu mücadelenin sonuna kadar devam edeceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Gerek FETÖ, gerek PKK, gerek DEAŞ terör örgütü, hangi terör örgütü olursa olsun her birisinin inine girilecek, tek bir bir tane terör elemanı, terör odağı bu ülkede kalmayana kadar kahraman askerlerimiz, polislerimiz, korucularımız onlarla mücadele edecek ve bu millet, devlet ve ülke ilelebet payidar kalacak, güçlü ve diri olacak."

"Kalkınan, güçlenin Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz"



Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık dileyen Ağbal, bugün burada emniyet ve huzur içinde parkın açılmasının, sınırlarda kahramanca nöbet tutan askerler sayesinde olduğunu kaydetti.

"Bölgemizde yaşanan tüm sıkıntıları rağmen, Türkiye bu sıkıntıları aşacak daha da güçlenecek." diyen Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bölgede oynanmak istenen her türlü oyunu kim bozacak? Türkiye bozacak. Hakkın, hakikatin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu sayesinde ve millet olarak bütün bu hadiseler karşısında bir ve beraberlik içinde inşallah bunları başaracağız. Kalkınan, güçlenin Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Ağbal ve protokol üyeleri kurdele kesti.Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, CHP İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.