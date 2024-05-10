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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi bitti

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Politika Haberleri  / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 10 gün sonra yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

TGRT Haber muhabiri Merve Şahin görüşmenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

Görüşmenin olağanüstü bir görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Bugün de bir açıklama yapılmadı. Özgür Özel'le iki lider de görüşmüştü. Bugünkü gündemde de bu görüşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Partilerin yeni anayasaya verdikleri destek de gündemdeydi.

Önümüzdeki hafta pazartesi Miçotakis, Ankara'ya gelecek. Bu görüşmenin detaylarında da Miçotakis ile konuşulacak konular vardı.

Bir saat sürdü görüşme. Erdoğan'ın Ankara'daki mesaisi de bu görüşmeyle sona erdi.

Liderler en son 29 Nisan'da bir araya gelmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi bitti - 1. Resim

İKİSİ DE ÖZEL'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan siyasette yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs'ta da CHP lideri Özgür Özel ile görüşmüştü. Özel ardından da Bahçeli ile görüşmüştü.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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