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Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Görüşmede ana gündem maddesi Gazze'deki ateşkes oldu. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, BAE'ye 2 günlük resmi ziyarette bulunuyor.

GAZZE ANA GÜNDEM OLDU

Fidan, başkent Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede ana gündem maddesi Gazze'de ateşkesin sağlanması için atılacak adımlardı.

İki ülke ilişkileri de görüşmede ele alındı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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