Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2024 09:11 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 09:40 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Görüşmede ana gündem maddesi Gazze'deki ateşkes oldu.