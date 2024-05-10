Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı eleştirilemez değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne mesaj: Siz dışladıkça biz daha da gelişeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne mesaj: Siz dışladıkça biz daha da gelişeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki linç kültürüne dikkat çekip, sosyal medyanın yargıyı yönlendirmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan cümlelerinin devamında "Sosyal medyadaki linç kültürü yargı üyelerini mağdur ediyor. İnsanlar fikirlerini özgürce yazabilir, konuşabilir. Fakat yargının toptancı bir anlayışla kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı mensuplarımıza çamur atılmasını kabul edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Yargı üyelerinin sosyal medya linci nedeniyle haksızlığa maruz kaldığını ve mağdur edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargının eleştirilebilir olduğunu ancak kurumsal olarak yıpratılmasına ve çamur atılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Devlet, adalet dağıttığı sürece güçlüdür. Adaletin olmadığı yerde huzur ve refah olmaz. Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri idarenin yargısal denetimidir.

'ADALETSİZLİĞE MARUZ KALAN BİR MİLLETİZ'

Nasıl geç gelen adalet, adalet değilse, topluma güven veren adalet sistemi bekamızın güvencesidir

Biz adalete büyük önem veren, aynı zamanda yakın tarihte pek çok adaletsizliğe maruz kalan bir milletiz. 27 Mayıs darbecilerin gerçek bir mahkemeden ziyade Yassıada'daki katliamlarını unutmuyoruz.

12 Eylül dikta rejiminin dar ağacına gönderdiği gençlerin acısı hiç geçmedi.

17-25 Aralık yargı emniyet girişimin faillerinin sebep olduğu sıkıntıların hala sıkıntılarını çekiyoruz.

Şayet darbeci alçaklar başarılı olsalardı yeni hukuk cinayetleri işleyeceklerdi.

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SOSYAL MEDYADAKİ LİNÇ KÜLTÜRÜ

Sosyal medyadaki linç kültürü yargı üyelerini mağdur ediyor. Hakimlerimiz, savcılarımız zaman zaman eleştiri sınırlarını aşan haksız ithamlara maruz kalıyor. Yargının kararlarını beğenmeyebiliriz, buna kimse karşı koymak koyamaz. İnsanlar fikirlerini özgürce yazabilir, konuşabilir. Fakat yargının toptancı bir anlayışla kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı mensuplarımıza çamur atılmasını kabul edemeyiz.

Herkes yargıya yardımcı olmalı.

DAR KADROCU ANLAYIŞLARA İZİN YOK!

Yargının, yasama ve yürütmeye müdahalesi nasıl yanlışsa, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi de o denli hatalıdır. Güçlü, tarafsız, bağımsız, seri işleyen bir adalet sistemi, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır.

Adli ve idari davaları hukukun meselesinden çıkarıp siyasallaştırmak topluma gölge düşürecektir.

Belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların devlet kurumları içinde yuvalanmasına izin veremeyiz.

SİYASETTEKİ YUMUŞAMA

Yeni yüzyılı darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış olması Türkiye demokrasisine yakıştırmıyoruz. Siyaset kurumunun ekonomik sorunları öne sürerek sivil anayasayı gündemden düşürmesini doğru bulmuyoruz. Yeni anayasa sivil siyasetin alanını genişleterek, ülkemizin sorunlarını hızla çözecektir.

(Yeni anayasa) Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması önemli bir fırsat teşkil ediyor.