Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne mesaj: Siz dışladıkça biz daha da gelişeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla açıklama yaptı: “AB’nin ülkemize yönelik dışlayıcı politikaları karşısında, Türkiye; sahip olduğu stratejik imkân ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’ne (AB) “Ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazırız” mesajını gönderdi. “Genişleme politikasının ivme kazandığı bu kritik dönemeçte, Türkiye ve AB’nin ilişkilerinin temeli olan katılım müzakereleri dâhil her alanda iş birliğini geliştirmesi ve daha sağlam bir zemine oturtmasının vakti çoktan geldi” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“BİRLİKTELİĞE HAZIRIZ”

Avrupa Birliği’nin küresel güç olmasını da olumsuz anlamda etkileyen ülkemize yönelik dışlayıcı politikalar karşısında, Türkiye; sahip olduğu stratejik imkân ve kabiliyetlerini kullanmaktan ve geliştirmekten geri durmayacaktır. Türkiye olarak, gelecekte daha müreffeh, daha dayanışmacı, daha açık, ülkemizin hak ettiği yeri aldığı bir Avrupa tablosu için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim.

“AB’YE GÜVEN SARSILDI”

Gazze krizine de değinen Erdoğan “Bugüne kadar 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin katledildiği Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar ise Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur. AB’nin, geniş Avrupa coğrafyası ve Akdeniz havzasında kapsayıcı, iş birliğini önceleyen ve adaletli politikalar izlemesi, kıtamızın geleceği açısından her zamankinden daha önemli hâle gelmiştir” dedi.