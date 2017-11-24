Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Erkan İbiş, yoğun bakımdan çıkacak duruma gelen Deniz Baykal'a ailesinin de talebi üzerine yurt dışında fizik tedavi uygulaması yapılmasının uygun görüldüğünü ifade etti.
Doktorundan Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
24.11.2017 - 18:27 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın yoğun bakımdan çıkacak duruma geldiğini bildirdi.
Etiketler : deniz baykal,erkan ibiş,
522407 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/522407.aspx
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