Kobani davasının 4 sanığı daha cezaevinden çıktı

Kobani davasında tahliye kararı verilen Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli serbest bırakıldı. 4 isim, Sincan Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

6-8 Ekim 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin davada karar bugün açıklandı. Davada Ahmet Türk’e "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis, Figen Yüksekdağ'a toplamda 30 yıl 3 ay, Selahattin Demirtaş'a ise 42 yıl hapis cezası verildi. 5 ismin ise tahliyesine karar verildi.

12 yıl hapis cezası verilen ve kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye kararı verilen Gültan Kışanak'ın ardından Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli de cezaevinde çıkarıldı.

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SİNCAN CEZAEVİ'NDEN ÇIKARILDILAR

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada karar açıklanmış, sanıklardan Sebahat Tuncel silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl, Ayla Akat Ata 9 yıl 9 ay, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin, tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdiği 4 isim, Sincan Cezaevi'nden serbest bırakıldı.