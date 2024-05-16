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Gültan Kışanak tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gültan Kışanak tahliye edildi
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6-8 Ekim olayları davasında "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma" suçundan beraat eden, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak Kandıra cezaevinden az önce tahliye edildi.

6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olayları nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında olduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında bugün karar açıklandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'a toplam 42 yıl, Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme, 7 yıldır cezaevinde olan ve azami tutukluluk süresini 6 ay önce dolduran Gültan Kışanak'a ise "örgüt üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi ancak tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine hükmetti.

Sanıklardan Sebahat Tuncel'e de "örgüt üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezası veren mahkeme; Ayla Akat Ata'ya da aynı suçtan 9 yıl 9 ay hapis ceza verirken, iki ismin de tahliyesine karar verdi. 

TAHLİYE OLDU

2016 yılında 15 Temmuz komisyonunda dinlendikten sonra Diyarbakır’a dönerken uçakta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Kışanak, kararın ardından yazılan müzekkere sonucu 7 yılı aşkındır bulunduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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