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Erdoğan'dan 28 Şubat Davası sanıklarına af

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Erdoğan&#039;dan 28 Şubat Davası sanıklarına af
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Politika Haberleri  / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 28 Şubat Davası sanıkları affedildi. Davada yargılanan hasta ve ileri yaştaki tutuklu komutanlar Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak'ın cezaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasından ceza alan Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türkeri'nin de aralarında olduğu generallerin cezalarını kaldırdı.

Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi. 

CEZALARI KALDIRILANLAR

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker'in cezaları kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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