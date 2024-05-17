Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de

Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete&#039;de
Sondakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tarafından kamuda tasarruf paketi hafta başında açıklanmış ve tasarrufta 8 öncelikli alanı duyurulmuştu. Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Genelgede şu ifadeler kullanıldı: 

"Kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyettir.

Bu anlayışla; kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu tedbirlerin uygulanması hassasiyetle takip edilecek, denetlenecek, raporlanacak ve aykırı hareket edenler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de - 1. Resim

KAMUDA TASARRUF PAKETİNDE NELER VAR?

Tasarruf tedbirleri paketinde kamuda şu maddeler uygulanacak:

Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumları, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetini sonlandıracak.

Hizmet alımı yoluyla sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresi bitene kadar devam edecek.

Kamu taşıtları yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek. Bu amaçla mevcut araçların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli taşıt satın alınabilecek.Kamuda tasarruf tedbirleri Resmi Gazete'de - 2. Resim

Kamu kurumlarının mevcut kiralık araçları, sözleşme süresi bitince izin alınmadan yeniden kiralanmayacak.

Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurumlarınca izin alınmadan hiçbir şekilde kullanılmayacak.

Bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

Cep telefonu hakkı sadece Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organı başkanları, valiler, belediye başkanları ve üst yöneticilerde olacak.

 
Düzenleyen:  - Ekonomi
Erdoğan'dan 28 Şubat Davası sanıklarına af
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İBB onay verdi, İstanbullular dikkat! İETT 1 milyar lira daha borçlanacak - EkonomiİETT 1 milyar lira daha borçlanacakCevdet Yılmaz tarih verdi! Türkiye gri listeden çıkıyor - Ekonomi"Türkiye kısa sürede gri listeden çıkacak"Borsa yükseldi, altın fiyatları geriledi! 16 Mayıs piyasalarda günün özeti - EkonomiBorsa yükseldi, altın fiyatları gerilediMehmet Şimşek'ten 'iyileşme' paylaşımı: Programımız çalışıyor - EkonomiMehmet Şimşek'ten 'iyileşme' paylaşımı3 yıldır böylesi yaşanmamıştı! Merkez'in rezervlerinde devasa artış - EkonomiMerkez'in rezervlerinde devasa artışBir dönem herkes parasını ona yatırıyordu şimdi kaçan kaçana! KKM'de çıkışlar hızlanıyor - EkonomiBir dönem herkes parasını ona yatırıyordu şimdi kaçan kaçana
Sonraki Haber Yükleniyor...