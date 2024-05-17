15 ilde 'Kobani' önlemleri: Gösteri yürüyüşlerine 4 gün yasak

Kobani Davası'nın kararlarının açıklanmasının ardından 15 ilin valiliği harekete geçerek gösteri, yürüyüş ve her türlü protesto eyleminin 16 Mayıs-20 Mayıs tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Dün 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Kobani Davası'nda kararlar açıklandı. Kararın ardından kentlerde güvenliği sağlama adına valilikler yasaklamaları duyurdu.

15 il valilikleri tarafından alınan kararla, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eylemleri 4 gün süreyle yasaklandı.

YASAKLAMANIN OLDUĞU İLLER

Mardin

İzmir

Ağrı

Tunceli

Siirt

Batman

Diyarbakır

Şırnak

Muş

Adana

Kars

Mersin

Bingöl

Elazığ

Hakkari

MERSİN

Mersin’de 20 Mayıs gece yarısına kadar yürüyüş, basın açıklaması, stant ve çadır kurma, afiş asma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan duyuruda, "İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla park, bahçe, genel yollar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti teşkilat binaları önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin, eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların il merkezine girişlerinin, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri doğrultusunda 16 Mayıs saat 17.00’den başlayarak 20 Mayıs Cuma günü saat 23.59’a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kamuoyunda 'Kobani' veya '6-8 olayları' olarak bilinen 2014 yılında yaşanan olaylarda Suriye’nin Kobani şehrinde yaşanan DEAŞ saldırıları sonrası Kuzey Irak’tan bu bölgeye silahlı yardım geçişi için Türkiye’den koridor açması istenmiş ve devam eden süreçte HDP Merkez Yürütme Kurulunca yapılan 'Halklarımıza acil eylem çağrısı' adı altında yapılan bildiri sonucu ülke genelinde 2-3 gün süreyle kargaşa ortamı yaşanmış, söz konusu süreçte 2 polis şehit olmuş, 37 kişi hayatını kaybetmiş, 322 emniyet mensubu ve 433 kişi de yaralanmış, yapılan operasyonlarda 5 örgüt mensubu ölü, 3 örgüt mensubu da yaralı olarak ele geçirilmiştir. 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili bölücü terör örgütü elemanları ile HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı Ankara Sincan Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 16 Mayıs 2024 günü karar duruşması yapılmış ve sanıklar hakkında çeşitli mahkumiyet cezaları verilmiştir.

Ankara Sincan Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararları sonrasında sosyal medya üzerinden çok sayıda halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden suç unsuru paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle ilimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, muhtemel yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden 16 Mayıs 2024 günü saat 00.01’den 19 Mayıs 2024 günü saat 23.59’a kadar olmak üzere 4 gün süre ile Bingöl il sınırları içerisinde yasaklanmasına, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup, grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin c fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmeyecektir” denildi.

ELAZIĞ

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 4 gün süreyle her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların ilçe sınırına girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “2014 yılında gerçekleşen ve ‘6-8 Ekim Olayları’ olarak bilinen süreçte vatandaşlarımızın ve kolluk görevlilerimizin can ve mal güvenliğine yönelik saldırıların da gerçekleştiği olayların dava duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 16.05.2024 tarihinde yapıldığından terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları -sözde- protesto etmek amacıyla yasa dışı eylem/etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem/etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildiğinden; ilimiz Karakoçan ilçesinde açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer il ve ilçelerden Karakoçan ilçe sınırına girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dâhil) Karakoçan Mülki İdare Amirliği sınırları içerisinde, 16.05.2024 günü saat 17.00'dan 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar (4) gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

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HAKKARİ

Hakkari Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 16.05.2024 saat 18.30’dan itibaren geçerli 19.05.2024 tarihi de dahil saat 23.59’a kadar 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır" denildi.