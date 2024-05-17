Kobani ihaneti cezasız kalmadı! 37 vatandaşın kanına giren HDP’lilere ceza yağdı

6-8 Ekim kalkışmasının fitilini ateşleyip 37 vatandaşın kanına giren HDP’lilere ceza yağdı.

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, terör örgütü PKK yandaşlarının 35 ilde yaptığı saldırılar ve 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan “Kobani davası” dün karara bağlandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açıklanan kararlara göre, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş “devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçu”ndan 47 ayrı suçtan 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yine aynı şekilde eski Eş Başkan Figen Yüksekdağ’a ise “devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardım etmekten” 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ahmet Türk de 10 yıl hapis cezası aldı. ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 12 yıl hapse çarptırılan Gültan Kışanak ise tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi. Ayrıca Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli de serbest bırakıldı.

Diğer kararlardan bazıları şöyle: Aynur Aşan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna 10 yıl, Pervin Oduncu 18 yıl hapis cezası.

Eski HDP’liler Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Emine Beyza Üstün hakkında ise beraat kararı verildi.

Bu arada, Demirtaş’ın cezasını yorumlayan hukukçular, “Selahattin Demirtaş hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. İddianamede yöneltilen diğer suçlarla birlikte cezası 42 yıl oldu. Demirtaş’ın infazında şu anda sadece devletin birliğini bozmadan verilen 20 yıl hapis cezasını infazını hesaplayabiliyoruz. O da 20 yılın 3/4’ünü yatacak, yani 20 yıllık cezanın yatarı 15 yıl...

Aynı durum Figen Yüksekdağ için de geçerli. Yüksekdağ’ın cezasının 19 yılı devletin bütünlüğünü bozma suçu, onun yatarı da 14 yıl 3 aydır. Her suçun infaz hesaplaması ayrı olduğu ve aynı suçtan daha önce de ceza almış olabileceği veya o suça erteleme hükmü olabileceği için diğerleri ancak gerekçeli karar çıktıktan sonra hesaplanabilecek” diye konuştu.

Öte yandan, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, kararları eleştirerek, “Kobani kumpas davası kararları, bir taraftan Türkiye’nin çağdaş hukuk devletinden ne denli uzaklaştığını, diğer taraftan da AK Parti ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından tarihîdir” dedi.