Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında evinde ziyaret ettiği 23 yaşındaki kas hastası Abdullah Samet Demir’in Sultanbeyli Abdurahman Gazi Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenazenin ardından Sultanbeyli Belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 1 saat Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’le görüştü. Ziyaretin ardından binadan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet edip fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte belediye binasından ayrıldı.