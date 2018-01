Türkiye Gazetesi

Canikli, 2018’den itibaren et ve et mamullerini artık Et ve Süt Kurumu’ndan alacaklarını, bunun da maliyetinin 510 milyon lirayı bulacağını açıkladı. “Toplam 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde ağırlıklı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ilgili ve bağlı kuruluşlarından temin edeceğiz” diyen Canikli, ayrıca, TSK’da organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu’daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını bildirdi. Canikli, bu çerçevede alınacak organik süt miktarının 200 bin litre, yumurtanın ise 1 milyon 650 bin adet olacağını ifade etti. Canikli, bunun ilave bir maliyet de getirdiğini belirterek şöyle konuştu: “Örnek olarak 200 bin litre organik sütün bize ilave maliyeti yıllık 416 bin lira. Yine 1 milyon 650 bin organik yumurtanın ilave maliyeti 676 bin 500 lira.”

Canikli, gıda maddelerinin tedariğine yönelik de “radikal bir değişiklik” yaptıklarını bildirerek, “Eğer bir ürün, kamu kurumu ya da kamu kurumu niteliğinde olan ya da çiftçilik kuruluşları tarafından üretiliyorsa doğrudan oradan alıyoruz. Eğer değilse, kendini ispat etmiş firmaları davet ederek onları yarıştırıyoruz. Artık her firma ihaleye giremeyecek, bilinen firmaları çağırarak bu alımları yapacağız” ifadelerini kullandı.