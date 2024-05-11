‘Biz hazırız’ mesajı veren Erdoğan’dan çağrı: Yeni anayasa mecburiyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay’ın 156. kuruluş yıl dönümünde yargı ve yeni anayasaya dair mesajlar verdi. Aynı zamanda Erdoğan ile Bahçeli Beştepe’de sürpriz bir görüşme yaptı. 11 gün sonra gerçekleşen zirvede sıcak başlıklar ele alındı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuştu. Nasıl geç gelen adalet, adalet değilse topluma güven veren ve erişilebilir adalet sisteminin de bekamızın güvencesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, adliye kapısının adaletin kapısı hâline getirdikleri ölçüde, geleceğe güvenle bakılabileceğine inandığını söyledi.

Erdoğan “Siyaset kurumu nasıl layüsel değilse yargı da eleştirilemez değildir. Yargının kararlarını beğenmeyebilir, itiraz edebilir, hoşnutsuzluğumuzu açıkça dile getirebiliriz. Buna kimse engel olamaz, olmamalıdır. Terörü övmediği, şiddeti teşvik etmediği ve hakarete varmadığı sürece insanlar fikirlerini, farklı mecralarda özgürce yazabilir, paylaşabilir. Millet adına kamu gücünü kullananların belli sınırlar içinde bu sert tepkilere tahammül etmesi mazur ve meşru görmesi beklenir. Fakat yargının toptancı bir anlayışla, kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı organlarımıza ve mensuplarımıza çamur atılmasını asla kabul edemeyiz. Hukukun kendi mecrasında ilerlemesi, adaletin tecellisine giden en hayırlı, en kestirme yoldur” dedi.

YARGI UZAK TUTULMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin yargıya yardımcı olması ve katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak “Yargının yasama ve yürütmeye müdahalesi nasıl yanlışsa yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi de o denli hatalıdır” diye konuştu. İktidar, muhalefet, basın ve sivil toplum olarak hep birlikte yargının her türlü taassuptan, menfaat eksenli gruplaşmadan ve ideolojik kamplaşmadan uzak durmasını temin etmek gerektiğini kaydeden Erdoğan “Milletin maslahatı ve ülkenin selameti yerine belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların, adalet teşkilatımız dahil devletimizin kurumları içinde tekrar yuvalanmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE YAKIŞMIYOR

Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi tarihinin en büyük demokrasi, kalkınma ve hukuk atılımlarıyla yine kendilerinin buluşturduklarını ifade ederek buna rağmen Türkiye’ye siviller tarafından hazırlanmış yeni bir anayasa kazandıramadıklarını belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti: Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz. Bu eksikliğin yine millî irade eliyle giderilmesi, demokrasimizin gücüne güç katacak Türk siyasetinde yeni bir kilometre taşı olacaktır. Siyaset kurumunun ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz.

“ÖĞRETMENE ŞİDDETTE CEZA ARTACAK”

İstanbul’da öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan’a da baş sağlığı dileyen Erdoğan “Öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimiz. Onlar başımızın tacı. Eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz. Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde cezalar yarı oranında artırılacak. Cezaların ertelenmesi engellenecek, tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışanlarımız da kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak” ifadelerini kullandı.

BEŞTEPE’DE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 gün sonra tekrar bir araya geldi. İki liderin de ajandasında bulunmayan bu görüşme, başkent kulislerinde “sürpriz” olarak değerlendirildi.

İç ve dış siyasete ilişkin konuların konuşulduğu toplantıda, siyasetteki yumuşama ile yeni anayasa en önemli başlıklardan bir tanesi oldu. Erdoğan ve Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdikleri görüşmeleri de masaya yatırdı. Ayrıca terörle mücadele, Türkiye’nin Filistin diplomasisi, ekonomide gelinen nokta, emekli ve dar gelirlilerin durumu istişare edildi. Cumhurbaşkanı, önümüzdeki süreçte Irak’a düzenlenmesi beklenen harekât hakkında Bahçeli’ye bilgi verdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Sinan Ateş cinayetinin gündeme gelmiş olabileceği iddia ediliyor.